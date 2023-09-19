شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: العملية الأذربيجانية في كاراباخ «غير شرعية وغير مبررة وغير مقبولة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة ـ (أ ف ب)

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العملية العسكرية التي شنّتها باكو في جيب ناغورني كاراباخ «غير شرعية وغير مبررة وغير مقبولة».

وقالت لصحفيين «أودّ أن أشدد على أننا نحمّل أذربيجان المسؤولية عن مصير الأرمن في ناغورنو كاراباخ»، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال بشركائها الأوروبيين والولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان.