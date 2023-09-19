شكرا لقرائتكم وزير خارجية بريطانيا: تصرفات بوتين تزيد المخاطر بأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء إن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل المخاطر في أوروبا أكثر احتمالا.

"روسيا تخسر الأصدقاء"

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" الذي يبث على شاشة "العربية" أن روسيا تخسر الأصدقاء على المسرح العالمي، لافتا إلى أن انسحاب روسيا من أوكرانيا في مصلحة الجميع.

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كما أضاف أن أوكرانيا تستحق الدعم وتقاتل دفاعا عن المواثيق الأممية.

"نرفع العقوبات حال تغيير السلوك"

وعبر عن انزعاجه من التعاون بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أنه إذا غيرت إيران سلوكها "سنتخذ خطوات نحو رفع العقوبات".

كما قال إن العقوبات ضد إيران مستمرة لسعيها إلى الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن هذه العقوبات رد على تصرفات طهران العدائية.

أما على صعيد الملف اليمني، فقد رحب وزير الخارجية البريطاني بالمحادثات الجارية في الرياض لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار إلى الشراكة طويلة الأمد مع السعودية في مجالات متعددة، مؤكدا أن السعودية تبقى شريكا إقليميا مهما لبريطانيا.