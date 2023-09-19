شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يقدم 11 مليون دولار دعمًا إنسانيًا إضافيًا لليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم 11 مليون دولار دعمًا إنسانيًا إضافيًا لليبيا إثر الفيضانات الأخيرة، استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وقال الرئيس الأمريكي عبر بيان رسمي: ستساعد وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، إضافة إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.

وأضاف: بينما تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه المحنة الصعبة، فإننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي الذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزاهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات الشعب الليبي.