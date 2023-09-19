شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" في بيان أنها أخلت مقرها اليوم الثلاثاء بسبب مركبة مثيرة للريبة في نفق قريب.

وسبق وأعلنت الولايات المتحدة، موافقة الكونجرس على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مزيدًا من الصواريخ للدفاع الجوي وذخيرة للمدفعية ومعدات لإزالة الألغام ومركبات للخدمات الطبية.

الإضرابات العمالية

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحزمة الأحدث تشمل معدات إضافية لإزالة الألغام وصواريخ للدفاع الجوي وذخيرة للمدفعية وأنظمة هيمارس الصاروخية، وأكثر من 3 ملايين علبة ذخيرة للأسلحة الصغيرة.

من ناحية أخرى، تهز الإضرابات العمالية طيفا واسعا من الشركات في مجالي صناعة السينما و السيارات بالولايات المتحدة، في وقت يطالب فيه المشتغلون بهاتين الصناعتين تحسين أحوالهم المعيشية.

وتصطف لافتات الاعتصامات على أبواب استوديوهات هوليوود منذ ما يقرب من 5 أشهر، إذ يتجمع كتاب وممثلو وعاملو الصناعة من أجل حماية أنفسهم من الذكاء الاصطناعي وتحسين الأجور، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.