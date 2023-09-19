أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أن "موقفنا ثابت لناحية ضرورة الاتجاه نحو الطاقة المتجددة ولكن في ظل الانتشار الواسع للمولدات ارتأينا ضرورة تحديد أنواع الفلاتر التي من المفترض استخدامها لحماية صحة المواطن".
ولفت ياسين، في حديث للـ"mtv"، الى أن "وزارة البيئة ستتعاون مع البلديات لتنفيذ هذا القرار ومن لا يلتزم سيتعرّض للملاحقة من قبل القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين: لضرورة تحديد أنواع الفلاتر التي من المفترض استخدامها لحماية صحة المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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