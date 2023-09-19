بوعاصي في جولة بالهيليكوبتر على الحدود الشمالية: صعوبات الجيش في ضبط الحدود تستأهل مزيدا من العديد

جال عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية على الحدود اللبنانية – السورية، بدعم من قيادة الجيش التي وضعت طائرة هيليكوبتر بتصرفهم، وبعد محطّة في قيادة فوج الحدود، انتقل المشاركون في زيارة ميدانية على الحدود.

واعتبر بو عاصي في تصريح له بعد الجولة، بانه "يظهر جليا بأن المهربين وبدعم من الجيش السوري يطلقون النار باتجاه الجانب اللبناني ووحدات الجيش المنتشرة". وأشار إلى أن "الصعوبات التي يواجهها الجيش في ضبط الحدود تستأهل مزيدا من العديد لسد ثغرات التجهيز"، وقال: "أخطر ما في الأمر هو تواطؤ النظام السوري في ما خصّ تسلل السوريين إلى لبنان، حيث يزرعون الأرض ألغاما كي يخرج المتسللون عبر معابر ممسوكة من النظام الذي يقبض مبالغ طائلة عن كل متسلل إلى لبنان".