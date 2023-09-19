سلام ترأس في حضور المكاري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تنظيم مشاركة لبنان في معرض اكسبو قطر2023

ترأس وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تنظيم مشاركة لبنان في معرض "اكسبو قطر2023"، حضر الإجتماع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، المدير العام للإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير وممثلون عن وزارات السياحة والشباب والرياضة، وتم عرض الاعمال القائمة في الجناح اللبناني والبحث في الخطوات المقبلة لضمان نجاح هذه المشاركة اللبنانية.

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