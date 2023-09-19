الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على كيانات روسية وصينية وتركية لها صلة بشركة تصنيع طائرات إيرانية

فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على كيانات روسية وصينية وتركية لها صلة بشركة تصنيع طائرات إيرانية.

ولفتت الخزانة الأميركية الى أن العقوبات صدرت بحق سبعة أفراد وأربعة كيانات في الدول الأربع التي قالت إنها "يسرت الشحنات والمعاملات المالية" لشركة صناعات الطائرات الإيرانية وجهودها في مجال تطوير الطائرات المسيرة والحربية.

واوضح وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون في بيان "استمرار إيران عن عمد في نشر طائراتها المسيرة يمكّن روسيا ووكلاءها في الشرق الأوسط وجهات أخرى مزعزعة للاستقرار من تقويض الاستقرار العالمي".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد شبكات شراء الطائرات الإيرانية المسيرة، وتشجع السلطات القضائية على إجراء الفحوص النافية للجهالة اللازمة لمنع تصدير هذه المكونات إلى إيران".

وذكرت وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت في وقت سابق عقوبات على خمس شركات مقرها الصين وفرد واحد بسبب بيع وشحن مكونات جوية، منها أجزاء مستخدمة في الطائرات المسيرة إلى الشركة الإيرانية.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن من المتوقع فرض المزيد من العقوبات على إيران حتى مع قيام البلدين بتبادل محتجزين هذا الأسبوع.