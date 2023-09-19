العاهل الأردني: مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة، مضيفاً: "إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعًا أن نفعل الصواب تجاههم."

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقال الملك عبدالله الثاني: "يجب إيجاد حل سياسي في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2250، وحل الأزمة في سوريا لا بد أن يكون على مبدأ خطوة مقابل خطوة، ونحن في الأردن ليست لدينا القدرة لاستقبال المزيد من اللاجئين."

وأكد العاهل الأردني على أهمية الدعم الدولي للاجئين السوريين، لافتا إلى أن هناك 230 ألف طفل سوري ولدوا في الأردن منذ عام 2011، مشيرا إلى أن "الأردن لن يكون قادرا على رعاية وتأمين السوريين ويجب توفير حل دولي لهم."

وواصل: "الأردن من أفقر دول العالم في وفرة المياه، وسنحمي بلادنا ضد أي تهديدات تمس أمنها الداخلي قد تسببها الأزمات في المنطقة."

وتابع العاهل الأردني: "الوكالات الأممية تقدم خدمات حيوية لتلبية الاحتياجات، ولكن الأشهر الأخيرة شهدت نقصا في التمويل، والعالم لن يحتمل أن يمضي في طريقه تاركا جيلا تائها وراءه. "