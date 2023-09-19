سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتشغيل مركز غسل كلوي بمحافظة يمنية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الغسل الكلوي بمحافظة الضالع، والتي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز، الدكتور عبدالله المعلم، أنه سيجرى بموجب الاتفاقية تأمين الأدوية ومستهلكات الغسل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسل الكلوي بـ18 جهازا، بالإضافة إلى توفير المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى، للإشراف على علاج الحالات، ومتابعتها عن كثب، مما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلا عن توزيع وجبات خفيفة للمرضى بعد جلسات الغسل.