هشام الحلبي: الطائرات المصرية تقدم ملحمة كبيرة في عملية البحث والإنقاذ في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، طريقة إنقاذ المصابين في الأماكن الوعرة، موضحًا أن الطائرات المصرية تقدم ملحمة كبيرة في عملية البحث والإنقاذ في ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر.

وقال" الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض الأماكن الوعرة التي يصعب فيها هبوط الطائرات، لذا يتم تنزيل الأوناش من الطائرة وبها أحد الأشخاص يقوم بحمل المصاب بطريقة معينة ويتم رفعه للطائرة، وبعدها يتلقى الخدمات الطبية اللازمة.

وأوضح أن القوات المسلحة لديها القدرة على النقل الاستراتيجي على أعلى مستوى، منوهَا إلى أن القوات المسلحة نفذت عمليات نقل استراتيجي لمعدات ثقيلة من مصر إلى ليبيا بسرعة قياسية، والعملية التي تقوم بها في ليبيا معقدة للغاية، مؤكدًا أن القوات المسلحة فخر لكل المصريين لما نظرا لما تقوم به في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه أول مرة يحدث إعصار في المنطقة، ولكن عندما تحدث أعاصير في أمريكا والغرب يتم إخلاء المدن لعدم القدرة على مواجهتها، وما حدث قي ليبيا أمر صعب.