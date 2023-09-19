متحدث الري: مصر تدعم دول حوض النيل في إطار علاقتنا الأخوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشفت الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، عن دعم مصر لجنوب السودان لتوفير المياه وإنشاء خزانات المياه ومركز تنبؤ الفيضانات.

وقال "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة"ام بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إن مصر تدعم جميع الأشقاء فى الدول الأفريقي بشكل عام دول حوض النيل بشكلٍ خاص .

وأضاف ان مصر تقدم الدعم للعديد من دول حوض النيل فى عدد كبير من المشروعات التنموية ،لافتا إلى أننا نساعد دول حوض النيل والدول الأفريقية فى إطار علاقتنا الأخوية .