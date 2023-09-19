شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: مبادئ الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسة تدعم المسار الديموقراطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن المبادئ التي أقرتها أمانة الحوار الوطني، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسية، هامة للغاية، وتدعم المسار الديموقراطي، تمهيدا لانتخابات تعددية يطالب بها الجميع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "هناك وثيقة شاملة حول انتخابات الرئاسة تحدد مسؤوليات وواجبات كل فرد تجاه المجتمع، ووضعت ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها وتحقيق الحيادية، وتتفق مع مطالب القوى السياسية في الحوار الوطني".

وتابع: "تلك المبادئ انعكاس لحالة مجتمعية سواء من خلال القوى السياسية داخل الحوار الوطني، أو القوى السياسية خارجه، وتشمل كل المجتمع المصرى، وهي وثيقة شاملة وبها مسؤوليات وحقوق الجميع، وستبني ثقة بين أطراف العمل السياسي".

وقال: "الوثيقة شددت على أن يكون هناك تحرك وعمل فوري، حتى نعرف من يمثلنا من خلال انتخابات حرة نزيهة".