شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب :الحوار الوطنى نموذج محترم للديمقراطية الشريفة.. والشعب يلتف حول الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، عن بيان الحوار الوطنى بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة قائلا:" الحوار الوطنى أفضل ما حدث فى تاريخ مصر، ولم نتخيل أن نجلس جميعا على طاولة واحدة، مؤكدا أن الحوار بنى الجسور وقواها بين جميع القوى".

وأضاف أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الحوار شهد توافق فى أشياء كثيرة، ولأول مرة نجد ديمقراطية حقيقية بين أطياف المجتمع المختلفة وتصل صوتها لرئيس الجمهورية بشكل مباشر.

تابع أيمن محسب، الرئيس السيسى من أول يوم للاجتماع للحوار أعطى ضمانة للاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى، وجميعنا نبحث عن الحريات والاستقرار داخل الحوار الوطنى، بالإضافة لفكرة الرأى الحر.

وأكد أيمن محسب، أن الشعب لديه فرصة العمر للتعبير عن الديمقراطية الحقيقية فى صندوق الإنتخابات الرئاسية، ونتشرف بالمجهود الذى تم بذله بالحوار الوطنى وهو نموذج محترم للديمقراطية الشريفة، والتفاف الشعب حول القيادة السياسية ببنى سويف غير عادى.