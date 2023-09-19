مقتل شاب إثر تعرضه لإطلاق النار أثناء عملية سرقة دراجته النارية على أوتوستراد خلدة

افادت معلومات عن مقتل الشاب "ح. ع. ك." (20 عاما) من بلدة مارون الراس إثر تعرضه لإطلاق النار أثناء عملية سرقة دراجته النارية على أوتوستراد خلدة، حيث حاول الدفاع عن نفسه ليردوه قتيلاً.

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