مسؤولون فلسطينيون: مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية على حدود غزة

أعلن مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص رجلا فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اليوم،. وذكر مسؤولو صحة إن يوسف رضوان (25 عاما) أصيب برصاصة في رقبته وتوفي في المستشفى وإن 11 آخرين أصيبوا. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن. وقال على مدى الأسابيع القليلة الماضية إن جنوده يستخدمون وسائل تفريق أعمال الشغب ضد الفلسطينيين الذين يلقون عبوات ناسفة على السياج الحدودي.

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