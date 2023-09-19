بلينكن يحث أذربيجان على وقف العمليات العسكرية في ناغورنو قرة باغ

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي تقوم بها أذربيجان في إقليم ناغورنو قرة باغ وتدعو باكو إلى وقفها على الفور".

وأوضح بلينكن في بيان، بان "هذه التصرفات تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في ناغورنو قرة باغ وتقوض احتمالات السلام".

ودعا إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية وإلى حوار قائم على الاحترام بين باكو وممثلي سكان ناغورنو قرة باغ".