انقاذ مواطنَ جراء سقوطه في شلال وادي يحشوش

انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطن اثر سقوطه في وادي شلال يحشوش. وقد تبين أنه المواطن مصاب بجروح بليغة جراء سقوطه في وادي شلال يحشوش-كسروان. وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه. فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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