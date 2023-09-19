الخارجية أسفت لتجدد الاعمال العسكرية في قره باغ: لضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري

أعربت وزارة الخارجية، عن أسفها "لتجدد الاعمال العسكرية في اقليم ناغورني قره باغ"، داعية إلى "وقف الأعمال العسكرية، واحترام وقف إطلاق النار".

وشددت الوزارة، على "ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري واحترام مبادئ القانون الدولي والاتفاقات الموقعة"، وشجبت "إستهداف وقتل المدنيين والابرياء العزل".

وكذلك دعت الوزارة الى "اعتماد الحلول السلمية لفض النزاعات المكرسة في شرعة الامم المتحدة، لعودة الامن والاستقرار الى إقليم ناغوزني كاراباخ".