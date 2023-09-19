اشار رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب ‎فادي علامة في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "متابعة لملف النزوح، قمنا على رأس وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بزيارة ميدانية لحدود لبنان الشمالية، حيث إطلعنا من الضباط المرافقين للوفد في الجولة وقيادة الفوج المنتشر هناك، لطبيعة العمل والاجراءات المتخذة لمكافحة الدخول غير الشرعي الى لبنان. وفي هذا الإطار نوجه التحية لضباط ورتباء وعناصر الجيش اللبناني على جهودهم لضبط الحدود، رغم الصعوبات التي يواجهونها لناحية طول الحدود، وضعف الامكانات، وهذا ما يؤكد ما سبق وطالبنا به بضرورة دعم الجيش بالعديد والعتاد لتمكينه من تنفيذ مهامه كما يجب".

كانت هذه تفاصيل خبر فادي علامة: نطالب بدعم الجيش بالعديد والعتاد لتمكينه من تنفيذ مهامه بضبط الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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