أمام الأمم المتحدة.. أردوغان يتحدث عن علاقة تركيا بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منعت "أزمة جوع" عالمية، لكنه حذر من أزمة جديدة جراء عدم تنفيذ المبادرة.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن "الفشل في تنفيذ اتفاقية الحبوب بكامل عناصرها دفع العالم لأزمة جديدة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وعن الملف السوري، أكد الرئيس التركي على ضرورة وضع حد للحرب في البلاد من خلال "حل عادل وشامل يلبي توقعات الشعب السوري".

وأضاف أن تركيا "لن تترك أربعة ملايين سوري يعيشون ظروفاً صعبة في الأجزاء الشمالية لبلادهم، ويواجهون مصيرهم لوحدهم".

واعتبر أردوغان أن بلاده "هي الدولة الوحيدة التي تتبنى مواقف مبدئية حيال وحدة أراضي سوريا وسيادتها".

وأكمل: "أطلقنا العديد من المبادرات لضمان الاستقرار والسلام حول العالم"، مضيفا: "منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية حرصنا على ضمان استمرار الطرفين على طاولة المفاوضات للوصول إلى السلام".

وشدد أردوغان على استمرار بلاده في الوساطة بأوكرانيا قائلا: "سنكثف جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وعن تغير المناخ، قال الرئيس التركي إن "تغير المناخ والتحديات المرتبطة به أصبحت واقع نعيشه، فليبيا تعرضت لدمار واسع النطاق وخسارة في الأرواح بسبب الإعصار والفيضانات".

أما بالنسبة لسوريا، أوضح الرئيس التركي أن "الأزمة الإنسانية في سوريا تتفاقم، واعتمدنا موقفا واحدا حول ضمان وحدة سوريا واستقرارها سلامة أراضيها، وسنواصل تشجيع عودة اللاجئين إلى بلادهم".

كما تحدث أردوغان عن علاقة بلاده بمصر، حيث قال: "علاقاتنا بمصر شابها بعض التوتر في وقت ما،ـ ولكننا نعمقها الآن بفضل المصالح المشتركة".

وحول أزمات المنطقة، أعرب أردوغان عن أمله بـ"تسوية المشكلة في اليمن إلى الأبد"، كما دعا إلى "إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 لتنعم فلسطين وإسرائيل بالسلام".

كما عبر الرئيس التركي عن ترحيبه بـ"عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين"، مطالبا دول العالم بـ"تقديم الدعم للاتحاد الأفريقي لمواجهة أزماته".

وعن أزمة ناغورني قرة باغ، توقع الرئيس التركي التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا دعم تركيا لـ"خطوات أذربيجان للحفاظ على سلامتها الإقليمية".

وطالب أردوغان بـ "مكافحة خطاب الكراهية والتمييز ضد الأبرياء وصل إلى كل ربوع العالم".

وأضاف الرئيس التركي أن "العقليات التي تشجع الهجمات ضد المصحف برفع لواء حرية التعبير تزعزع مستقبلها"، مطالبا كل الدول بـ"بالتصدي لخطاب الكراهية الذي يهدد استقرار العالم".