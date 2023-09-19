شكرا لقرائتكم خبر عن شويغو من طهران: إيران «شريك استراتيجي» لروسيا بالشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقائه رئيس الأركان الإيراني في طهران، إن إيران «شريك استراتيجي» لروسيا في الشرق الأوسط، وذلك خلال زيارة لطهران ترمي إلى ترسيخ الروابط الدفاعية بين البلدين، وفق وكالات أنباء روسية.

ونقلت وكالات روسية عن شويغو قوله، خلال الاجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري «أعتبر اجتماعنا خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران. اليوم لدينا فرصة لمناقشة القضايا الآنية المتصلة بالتعاون الثنائي العسكري».

وشدد شويغو على أن إيران هي «شريك استراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط».

وأضاف «العلاقات الروسية-الإيرانية في المجال الدفاعي تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي. وفي الآونة الأخيرة، تكثّفت الاجتماعات على أعلى مستوى.. بشكل كبير».

وأشار شويغو إلى أن الاجتماع تطرّق إلى ملفات سوريا وأفغانستان وناغورني كاراباخ، حيث بدأت أذربيجان عملية عسكرية الثلاثاء ضد الانفصاليين الأرمن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت في بيان أوردته وكالات أنباء روسية إلى أن وفدها سيجري خلال الزيارة «محادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية» الإسلامية الإيرانية.

وتابعت الوزارة «ستسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية-الإيرانية، وستشكل محطة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين».

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» أن المحادثات تطرّقت إلى «تطوير الدبلوماسية الدفاعية» و«إدارة المخاطر المشتركة».

وتتزامن لقاءات شويغو في إيران مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الصيني إلى موسكو لمدة أربعة أيام، وتأتي في أعقاب زيارة استمرّت أياماً عدّة أجراها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون إلى أقصى الشرق الروسي.

في مارس/آذار أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق لشراء مقاتلات سوخوي سو-35 من روسيا، ما دفع الولايات المتحدة للإشارة في مايو/أيار إلى أن البلدين «بصدد توسيع شراكتهما الدفاعية».