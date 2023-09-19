شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حفظ السلام الروسية تجلي مدنيين وتدعو إلى وقف النار في «كاراباخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، أن قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني كاراباخ باشرت بإجلاء مدنيين، الثلاثاء، في أعقاب العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان: «خلال اليوم، تم إجلاء 469 شخصاً، بينهم 185 طفلاً إلى موقع القوة الروسية لحفظ السلام»، مشيرة إلى أن طاقمها الطبي يوفر العناية «لتسعة مواطنين جرحى، بينهم أربعة أطفال». وأكدت الوزارة أن «قيادة الكتيبة الروسية لحفظ السلام تدعو أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر واستكمال مسار التفاوض».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الإدارة الرئاسية في أذربيجان، الثلاثاء، قولها إن باكو ستواصل ما تسميه إجراءات مكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ «حتى النهاية»، ما لم تستسلم الوحدات العسكرية الأرمينية وتسلم أسلحتها.

وأضافت أن الرئاسة مستعدة للقاء مع ممثلي الأرمن الذين يسيطرون على الجيب الجبلي الانفصالي داخل أذربيجان.

وقالت «غير أنه لكي تتوقف إجراءات مكافحة الإرهاب، يجب على التشكيلات العسكرية الأرمينية غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، ويجب عليها تسليم جميع الأسلحة، ويجب حل النظام غير القانوني... وإلا فإن إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية».