شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: العملية الأذربيجانية في كاراباخ «مبررة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول- أ.ف.ب

اعتبرت تركيا، الثلاثاء، أن العملية العسكرية التي بدأتها حليفتها أذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا «مبررة»، داعية الطرفين للعودة إلى التفاوض.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «نتيجة المخاوف المشروعة والمبرّرة التي أعربت عنها مراراً.. اضطرت أذربيجان لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية على أراضيها السيادية»، مشددة على ضرورة «استئناف مسار المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا». وأكدت أنقرة أن العملية اندلعت بسبب «هجمات واستفزازات مسلحة طويلة الأمد» ضد القوات الأذربيجانية في المنطقة. ولكنها أضافت بأن المحادثات المباشرة بين البلدين وحدها قادرة على حل الصراع المستمر منذ عقود بشكل دائم. وأضاف البيان التركي: «نعتقد أن ضمان استمرار عملية التفاوض الشاملة بين أذربيجان وأرمينيا، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن والرخاء والاستقرار الدائم في المنطقة».