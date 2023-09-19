زعماء العالم يبحثون عن حلول للأوضاع الكارثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم إلى نيويورك عاصمة السياسة في العالم، مع انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي تقام وسط توترات عالمية وحروب ونزاعات، وسط آمال عريضة بإيجاد بعض الحلول للأوضاع الكوارثية التي يشهدها العالم.

وفيما يسعى زعماء العالم إلى وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية التي تستمر للعام الثاني على التوالي، يأملون في إنهاء الصراعات التي اندلعت في أفريقيا، وحل عدد من المشاكل المزمنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تقدم الوفد الفلسطيني بطلب للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، إضافة إلى أزمة كشمير بين باكستان والهند، والقمع الجماعي الذي يتعرض له المسلمون في ماينمار.

ظهور بايدن

من المقرر أن يخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة في اليوم الأول من أسبوع المناقشات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس من بين المتحدثين في المناقشة العامة الـ78 في نيويورك أمس.

وبدأت فعاليات الجمعية العمومية أمس الأول، بقمة ما قبل المناقشة حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

140 زعيما

واعتبارا من أمس فصاعدا، بدأ أكثر من 140 رئيس وزراء ورئيس دولة كلمات في المناقشة العامة، وتمثل كلمة الرئيس الأوكراني زيلينسكي منعطفا مهما، حيث يحضر الحدث في نيويورك شخصيا للمرة الأولى منذ بداية الحرب، ويحضر مجموعة كبيرة من الاجتماعات الجانبية.

ومن المرجح أن تلعب حرب روسيا ضد أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022، دورا مهما في عدد من خطابات الأمم المتحدة.

وكتب زيلينسكي عقب وصوله إلى نيويورك مع زوجته أولينا زيلينسكا أنه «سيقدم اقتراحا ملموسا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول كيفية تحصين مبدأ وحدة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على إحباط العدوان ووقفه»، وأشار إلى أنه سيجتمع مع بايدن في واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب أعضاء الكونجرس والقيادة العسكرية.

غياب بوتين

ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات الجمعية العامة، ومثل العام الماضي عندما لم يذهب أيضا، سيكون وزير خارجيته سيرجي لافروف وكيله في اجتماع نيويورك.

وفي مارس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق بوتين بسبب جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين كان الرئيس الروسي مترددا في السفر خارج بلده الأم، متغيبا عن اجتماع لدول مجموعة العشرين في الهند واجتماع آخر لدول بريكس النامية في جنوب أفريقيا.

عضوية كاملة

أكد مسؤول فلسطيني أمس أن الرئيس محمود عباس سيجدد المطالبة بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة خلال مشاركته في دورة الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحاجة إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة باتت مضاعفة في ظل استحالة التوصل إلى تسوية سياسية مع إسرائيل.

وذكر رأفت أن على رأس أولويات مشاركة عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة متابعة الجهود مع دول العالم من أجل قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك إنقاذا لحل الدولتين لحل الصراع مع إسرائيل.

قضية كشمير

وقال رئيس الوزراء الباكستاني الموقت أنوار الحق كاكر، إنه سيعرض موقف باكستان بشأن قضية كشمير بشكل

كامل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الباكستانية، عن رئيس الوزراء الباكستاني الموقت القول، إن الأمم المتحدة تعهدت بالفعل بتقرير مصير إقليم كشمير المتنازع عليه، من خلال إجراء استفتاء عام.

وفي مقابلة أجراها مع قناة إخبارية خاصة تم تسجيلها قبيل مغادرته إسلام أباد متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال كاكر إن هناك حركات انفصالية مختلفة في الهند، من بينها خاليستان، وإن باكستان أيضا كانت مدعية فيما يخص قضية جوناجاد.

رفض إيراني

وعلى هامش الجمعية العمومية قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إن استخدام لغة القوة ضد الشعب الإيراني أداة غير فعالة، وذلك خلال حديثه مع مجموعة من مفكري السياسة الخارجية الأمريكية في نيويورك، حيث يشارك في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء إيران (إرنا) عن رئيسي قوله مساء أمس الأول (بالتوقيت المحلي) «لا بد لأمريكا أن تكون قد فهمت إلى الآن أن استخدام لغة القوة، سواء في شكل عقوبات أو في شكل تهديدات ضد الشعب الإيراني، أداة غير فعالة، وبطبيعة الحال فإن حكمنا مبني على الأفعال».

إنقاذ أفريقيا

وفي خطوة تستهدف إنقاذ قارة أفريقيا التي تواجه مصاعب كبيرة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج عن تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لإطلاق صندوق لمساعدة المزارعين والشركات الزراعية في أفريقيا.

وجاء الإعلان عن الصندوق من مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، ووزيرة التنمية الدولية النرويجية بيث تفينريم على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «إن الصندوق يستهدف أن تبلغ قيمته الإجمالية 200 مليون دولار من خلال مساهمات إضافية من الجهات المانحة، ولديه القدرة على إفادة نحو 7.5 ملايين شخص».

يحدث في نيويورك:

يدعو رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في خطابه إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وإصلاح مجلس الأمن.

شارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في اجتماع بعنوان «تشاد على طريق العودة إلى النظام الدستوري» بنيويورك.

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على هامش الاجتماعات.

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس نداء عاجلا للتعاون الدولي في الذكرى الـ50 لعضوية بلاده في الأمم المتحدة.

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في نيويورك.

أرقام حول الجمعية العمومية للأمم المتحدة: