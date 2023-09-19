محاكمة عضو فرقة الاغتيالات البيلاروسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في سويسرا أمس محاكمة عضو سابق في وحدة التدخل السريع الخاصة بالرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المتهم بالمشاركة في الاختفاء القسري لسياسيين معارضين في بلاده. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في سويسرا أمس محاكمة عضو سابق في وحدة التدخل السريع الخاصة بالرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المتهم بالمشاركة في الاختفاء القسري لسياسيين معارضين في بلاده. ويشار إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها محكمة مستقلة بسويسرا بالنظر في الارتكاب المحتمل لجرائم، بالنيابة عن الدولة في بيلاروس.

ومثل يوري جارافسكي، الذي كان - حسب تصريحاته - عضوا ضمن وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية البيلاروسية، قتلت 3 من أفراد المعارضة في 1999، أمام محكمة رورشاخ الجزئية، بمقاطعة بحيرة كونستانس شمال شرق سويسرا.

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