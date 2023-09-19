شكرا لقرائتكم خبر الهند ترفض اتهاما بالتورط في العنف بكندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت الهند أمس اتهامات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتورط نيودلهي في أعمال عنف في كندا بأنها «سخيفة ومدفوعة».وقالت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» «إن رد الفعل الهندي جاء بعد أن طردت كندا دبلوماسيا هنديا كبيرا، حيث زعم ترودو أن هناك احتمال وجود صلات للحكومة الهندية باغتيال أحد زعماء السيخ في بلاده».

وقالت وزارة الشؤون الخارجية «إن الادعاءات بتورط الحكومة الهندية في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة ومدفوعة».

وأضافت «إن رئيس الوزراء الكندي تحدث عن ادعاءات مماثلة مع رئيس وزرائنا الذي رفضها تماما».

وقالت الوزارة «نحن نظام حكم ديمقراطي يلتزم بشدة بسيادة القانون»، وأضافت «إن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة تسعى إلى تحويل الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين الخالستانيين الذين تم توفير «مأوى لهم في كندا ولا يزالون يهددون سيادة الهند وسلامة أراضيها».

وأضافت الوزارة «إن تقاعس الحكومة الكندية بشأن هذه المسألة طالما كان مصدر مخاوف طويل الأمد ومستمر».

وقال ترودو للبرلمان الكندي أمس الأول «إن هناك ادعاءات ذات مصداقية تربط الحكومة الهندية بقتل المواطن الكندي هارديب سينج نيجار».

وقتل نيجار، وهو مدافع معروف عن دولة مستقلة للسيخ على الأراضي الهندية، بالرصاص في يونيو خارج مركز ثقافي للسيخ في بلدة «سري» الكندية.

ويعيش العديد من الأشخاص من أصل هندي في كندا، وينتمي الكثير منهم إلى مجتمع السيخ.