إضراب الآلاف في بريطانيا بسبب الأجور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضرب الآلاف من الأطباء البريطانيين في أنحاء إنجلترا بسبب الأجور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه القطاع الصحي لموجة جديدة من الإضرابات.

وذكرت وكالة « بي إيه ميديا» البريطانية أن الأطباء الاستشاريين سيضربون أيضا عن العمل اليوم الأربعاء، حيث ينضم إليهم الأطباء المبتدئون، فيما يعد أول إضراب مشترك في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وسوف يواصل الأطباء المبتدئون، الذين أضربوا عن العمل لمدة 19 يوما منذ مارس الماضي، إضرابهم خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وسوف يضرب الأطباء الاستشاريون والأطباء المبتدئون مجددا سويا أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل.