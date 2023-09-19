شكرا لقرائتكم خبر عبدالله بن زايد: تصريحات عباس عن المحرقة غير مسؤولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عددا من ممثلي المنظمات اليهودية، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام )، بحث اللقاء مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها لما فيه الخير لشعوبها.

وأدان الوزير الإماراتي «التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن اليهود والمحرقة النازية»، موضحا، «أهمية

قيم التسامح والأخوة الإنسانية في نهج دولة الإمارات لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة».

ولفت إلى «رفض دولة الإمارات خطاب الكراهية والتطرف بجميع أشكاله، وازدراء الأديان، والعنصرية، والتمييز العنصري».