شكرا لقرائتكم خبر العليمي يدعو الحوثيين لإنهاء تسييس الملفات الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي «إن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، قلبت الأولويات التنموية في اليمن رأسا على عقب، وتسببت بسحق الإنجازات والمكاسب الاقتصادية النسبية، وأعادت البلاد عقودا إلى الوراء».

ودعا في مداخلة لقمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى مزيد من الضغط على الميليشيات لإنهاء تسييس الملفات الإنسانية، مؤكدا أن ذلك لا يقل أهمية عن المساعدة الإغاثية ذاتها.

وقال «يسعدني أن أشارككم حواركم الرفيع هذا حول أجندة التنمية المستدامة، التي تتخلف الجمهورية اليمنية عن ركب الوفاء بالتزاماتها تحت ضغط ظروف الحرب القاهرة، والأزمة الإنسانية العميقة التي تستمر الميليشيات الحوثية في مفاقمتها للعام التاسع بدعم من النظام الإيراني». وأضاف «لقد قلبت الحرب في بلدي الأولويات رأسا على عقب، لتصبح معها بعض الأجندة التنموية التي كانت ضرورية في الأوضاع الطبيعية، إلى هامش الاحتياجات الأساسية المتمثلة بالغذاء، والدواء، والماء، والكهرباء، خصوصا في ظل توقف الصادرات النفطية منذ عام كامل جراء الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية».

على صعيد آخر، يشهد مسار ملف إنهاء الصراع في اليمن حراكا مكثفا وجهدا متواصل للوساطة السعودية والعمانية لإحلال السلام الشامل والدائم في اليمن، وتركزت مفاوضات الرياض، على فتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي اليمني، وصرف رواتب الموظفين المجمدة منذ سبعة أعوام، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل) وفقا لمراقبين.

وفي السياق جدد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، وهو ائتلاف يضم نحو 14 حزبا يمنيا، الإشادة بالجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي في البلاد، في إشارة إلى جهود الوساطة التي تقودها المملكة وسلطنة عمان.

جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

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