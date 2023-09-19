شكرا لقرائتكم خبر العراق يؤكد التزامه بالاتفاقات مع الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان أمس، احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة.

وشدد عقب استقباله السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج «أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق

السياقات الدستورية والقانونية واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، كما أكد عمق العلاقات بين الشعبين وتقدير بلاده للمواقف المشرفة للكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي دعا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي ألغى اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.