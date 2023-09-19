القوات الصومالية تضرب الخلايا النائمة بمقديشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت قوات جهاز الأمن والمخابرات والشرطة الوطنية بالصومال في تحجيم الخلايا الإرهابية النائمة وتحقيق استقرار وضمان أمن العاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس أن القوات الخاصة تمكنت من رفع مستوى الأمن في كل مديريات العاصمة مقديشو، وذلك بعد دوريات منتظمة، ووضع نقاط تفيش في أهم التقاطعات الفاصلة بين الأحياء السكنية.

وأشارت الوكالة إلى اختفاء الأعمال الإرهابية ضد السكان، حيث بدا على العاصمة حراك منتظم مشوب بالتقدم والاستقرار بالكامل.

ودعا قائد قوة الشرطة العقيد سليمان محمد خلال جولة تفقدية الوحدات المنوطة باستقرار العاصمة إلى مضاعفة الأداء لتحقيق الأمن الشامل في كل مديريات محافظة بنادر وضواحيها.