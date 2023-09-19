انت الان تتابع خبر استهدف مئذنة مسجد مخيم جنين من قبل الجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واقتحمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مساء اليوم، حيث تصدى لها عناصر المقاومة من مختلف الفصائل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين واصابة آخرين بجروح خلال الاشتباكات المستمرة.



وشن الجيش الإسرائيلي هجوما بمسيرة انتحارية في مخيم جنين، مستهدفة أحد المنازل هناك.