انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: 400 مهاجر لقوا حتفهم في فيضانات ليبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية قولها إن المستشفيات سجلت حتى الآن 4000 حالة وفاة في ليبيا، من بينها 400 مهاجر.

ويقيم آلاف المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط بشكل مؤقت في ليبيا، يعبر سنويا كثيرون منهم البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا؛ هربًا من الفقر والصراعات.



وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في وقت سابق، أن أكثر من 100 ألف مهاجر يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات، منهم ما يزيد على 8000 في مدينة درنة، موضحة أن معظمهم من تشاد ومصر والسودان.