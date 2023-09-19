نيويورك – وكالات: قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن هناك 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بلا حقوق مدنية ولا حرية تنقل، داعيا المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- قال عبد الله الثاني “منطقتنا تستمر في المعاناة في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يمثل القضية المركزية”.
وفيما يتعلق بالشأن السوري، دعا ملك الأردن إلى إيجاد حل سياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2250.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن يدعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.