ملك الأردن يدعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نيويورك – وكالات: قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن هناك 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بلا حقوق مدنية ولا حرية تنقل، داعيا المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- قال عبد الله الثاني “منطقتنا تستمر في المعاناة في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يمثل القضية المركزية”.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، دعا ملك الأردن إلى إيجاد حل سياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2250.