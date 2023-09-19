٣ شهداء في مواجهات مع الاحتلال بالضفة ورابع قرب السياح بغزة

القدس المحتلة – وكالات: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 22 آخرون خلال مواجهات واشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. كما استشهد شاب رابع برصاص الاحتلال قرب السياج الفاصل بقطاع غزة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت عن “مداهمة واسعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، وتبادل إطلاق النار في المكان”. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 3 شهداء و20 جريحا برصاص الاحتلال إلى مستشفى جنين الحكومي. وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا وأطلقت النار والقذائف الصاروخية تجاهه، وتسببت باشتعال النيران به، وسط اشتباكات ضارية في أرجاء المخيم. وقد رافق الاشتباكات تحليق طائرات عسكرية إسرائيلية في أجواء جنين، وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم. وتحدث شهود عيان عن تفجير الاحتلال طائرة دون طيار تجاه هدف في المخيم.

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