نيويورك – وكالات: دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الأمم المتحدة للعمل على وقف الحرب في أوكرانيا، محذرا من أن استقلال جميع الدول قد يكون في خطر.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال الرئيس الأميركي إنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها، وأن “مستقبلنا مرتبط بمستقبل العالم” وقال “نسعى إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا لكل الشعوب”.
وفيما يتعلق بمجلس الأمن، قال بايدن “قمنا بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يدعو لتوسيع مجلس الأمن ووقف الحرب بأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.