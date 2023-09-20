والا: محاولات لإقناع هاليفي ورئيس الموساد لتوقيع “تحالف دفاعي” بين إسرائيل واميركا

كشف تقرير عبري عن محاولات لإقناع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي ورئيس الموساد دافيد برنياع، لتوقيع “تحالف دفاعي” بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفاد موقع موقع “واللا” العبري، بحسب ثلاثة مصادر إسرائيلية واميركية مطلعة على الموضوع، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر ناقش الموضوع خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في محاولة لاقناعهم بدعم مبادرة التوقيع على تحالف دفاعي أمني مع الولايات المتحدة.

وأوضح الإعلام العبري أنه بدون دعم رئيس هيئة الأركان ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن، سيكون من الصعب جدا دفع عملية من هذا القبيل.

وتمت الإشارة إلى أن الجهاز الأمني، وخصوصا الجيش الإسرائيلي، عارضوا على مدار سنوات التوقيع على “تحالف دفاعي” مع الولايات المتحدة، حيث اعتبرا أن مثل هذا التحالف يمكنه أن يلحق الضرر بحرية عمل إسرائيل لتنفيذ نشاطات عسكرية مخطط لها في الشرق الأوسط.

وذكر الإعلام العبري أنه سيتم طرح القضية للنقاش خلال الاجتماع بين رئيس الحكومة نتانياهو والرئيس بايدن في نيويورك يوم غد الأربعاء