جيش أذربيجان يعلن سيطرته على عشرات المواقع الأرمينية في كاراباخ

أعلن الجيش الأذربيجاني سيطرته على أكثر من 60 موقعا للجيش الأرميني في ناغورني كاراباخ، بعد ساعات من إطلاقه عمليات عسكرية في الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا. واوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أنار ايفازوف خلال مؤتمر صحفي، "أكثر من 60 موقعا قتاليا للقوات الأرمينية (الانفصالية) باتت تحت سيطرة قواتنا المسلحة".

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