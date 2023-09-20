إيران تنفي إمداد روسيا بالأسلحة

يعتلي زعماء عشرات البلدان المنصة الرخامية مع افتتاح الجلسة الثامنة والسبعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر المناقشة العامة من 19 سبتمبر إلى 26 سبتمبر.

ويتم عقد الاجتماع الرفيع المستوى على خلفية الحرب المستمرة، والأزمات السياسية الجديدة في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، واتساع فجوة عدم المساواة، والكوارث الطبيعية الجديدة في شكل زلازل مدمرة وفيضانات وحرائق.

ومن المتوقع أن يعتلي رؤساء دول وحكومات ما لا يقل عن 145 دولة المنصة وسيكون من بينهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في حين نفى الرئيس الإيراني أن بلاده أرسلت طائرات من دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة إيران ليس فقط بتوفير الأسلحة ولكن بمساعدة روسيا في بناء مصنع لتصنيعها.

روسيا

ذكر الرئيس إبراهيم رئيسي، أثناء لقائه مع مسؤولين إعلاميين على هامش المؤتمر العالمي الأول في العالم، وهو اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن ضد الحرب في أوكرانيا».

وسعى رئيسي، المعروف بأنه متشدد، إلى استخدام لهجة دبلوماسية. وكرر عروضه للتوسط في الحرب الروسية- الأوكرانية على الرغم من كونه أحد أقوى داعمي الكرملين.

واعترف رئيسي بأن إيران وروسيا تربطهما علاقات قوية منذ فترة طويلة، بما في ذلك التعاون الدفاعي. لكنه نفى إرسال أسلحة إلى موسكو منذ بدء الحرب. التحديات

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات موحدة بشأن التحديات الهائلة التي تواجه الإنسانية – والبدء في تقديم تقييماتهم الخاصة بشأن معظم التحديات عالمية المراحل.

وقال: «عالمنا أصبح مضطربا. التوترات الجيوسياسية آخذة في الارتفاع. التحديات العالمية تتصاعد. وقال للأشخاص الذين يديرون دول العالم: «يبدو أننا غير قادرين على الاجتماع معًا للرد». وقال إن الأمم المتحدة -والطرق التي تتعاون بها البلدان- يجب أن تتطور لتواكب العصر.

لقد تغير العالم.

وفي قمة استمرت يومين لبدء العمل لتحقيق الأهداف، أشار جوتيريش إلى النتائج القاتمة التي وردت في تقرير للأمم المتحدة في يوليو. وقال، إن %15 من نحو 140 هدفا محددا لتحقيق الأهداف السبعة عشر تسير على الطريق الصحيح. كثيرون يسيرون في الاتجاه الخطأ، ومن غير المتوقع أن يتحقق أي هدف خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال التقرير، إنه بالمعدل الحالي، سيظل 575 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، ولن يتمكن 84 مليون طفل من الالتحاق بالمدارس الابتدائية في عام 2030 - وسوف يستغرق الأمر 286 عامًا للوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة.

الغياب

وسيغيب كل من الرؤساء: الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني ريشي سوناك عن الأمم المتحدة هذا العام. وينبغي أن يسلط ذلك الضوء على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سيظهر لأول مرة على منصة الجمعية، وعلى بايدن، الذي ستتم مراقبته بشكل خاص بسبب آرائه بشأن الصين وروسيا وأوكرانيا.

وكان غياب زعماء القوى الأربع في مجلس الأمن سبباً في إثارة التذمر في البلدان النامية التي تريد من اللاعبين العالميين الرئيسيين أن يستمعوا إلى مطالبهم ــ بما في ذلك الحصول على المال للبدء في سد الفجوة المتنامية بين من يملكون ومن لا يملكون في العالم.

بعض أهداف الجمعية:

إنهاء الفقر والجوع

ضمان حصول كل طفل على تعليم ثانوي جيد

تحقيق المساواة

تحقيق تقدم كبير في معالجة تغير المناخ

إنهاء الحرب الأوكرانية