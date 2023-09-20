"بيعطشواالسوق".. مدير "المحاصيل الحقلية": الوسطاء سبب إرتفاع أسعار البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن أزمة إرتفاع أسعار البصل سببها الوسطاء، معقبًا: "بيعطشوا السوق وبينزلوه على دفعات".

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "ام بي سى مصر"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار البصل سوف تنخفض بحلول الشهر المقبل بالتزامن مع طرح كميات كبيرة من المزروعة في الصعيد، لافتًا إلى أن البصل منذ عامين كان ب٧٠ قرش للكيلو للمزارع مما أدى إلى تكبده خسائر كبيرة.

وتابع مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، قائلًا: "الاسره المكونه من ٥ أفراد يكفيها كيلو واحد من البصل في الأسبوع".