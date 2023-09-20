استشاري مشروع "القاهرة التاريخية": حددنا 5 مناطق رئيسية في خطة تطوير القاهرة التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية، إن القاهرة التاريخية، تضم المناطق التي تعاقبت عليها الدول المختلفة، في مناطق الفسطاط والقاهرة الأيوبية والمملوكية والفاطمية والخديوية ومنطقة المقابر.

وأضاف "الخطيب"، خلال لقائه مع برنامج "مساء دي ام سي" الذي يذاع على قناة "دي ام سي"، اليوم الثلاثاء، أنه الاهتمام العالمي كان في عام 1979 حينما تم إعلان القاهرة التاريخية ممتلك عالمي ضمن منظمة اليونسكو، وتم عمل أكثر من خطة لإحياء القاهرة التاريخية، سواء بترميم مبانيها أو إحياء النسيج العمراني.

وأوضح أن السبب وراء إعلانها ممتلك عالمي من اليونسكو، هو أن القاهرة تمتلك تراث إنساني معماري استثنائي، من حيث العدد والقيمة، بالإضافة إلى نسيجها المعماري التاريخي المعبر عن فترة إنشائها في العصور الوسطى بنفس الأسماء والأشكال، ومازالت تمارس فيها نمط الحياة والحرف إلى حد كبير، لذلك في تصور إحياء القاهرة التاريخية، سيتم التعامل معها لـ 3 أغراض وهي السكن والعمل والزيارة على أنها مدينة حية ليست مقصدا سياحيا فقط.

وفيما يتعلق بتطوير وإحياء القاهرة التاريخية، أكد أنه تم البدء بالمعالم الرئيسية، والتعامل مع مناطق محددة، وهم 5 مناطق رئيسية، يربط بينها مسارات حركة معروفة مثل شارع الدرب الأحمر والمعز وتمثل علامات في القاهرة التاريخية.

وأشار إلى أن المناطق الخمسة التي نعمل عليها الآن في مشروع إحياء القاهرة التاريخية، هي البوابة الشمالية (باب الفتوح) والبوابة الجنوبية التي تضم باب زويلة وحارة الروم، والمنطقة بجوار القلعة وهي درب اللبانة، ومنطقة الحسين، وما حولها، وهم 5 مناطق تمثل محور القاهرة التاريخية وارتكازها.