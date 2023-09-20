مقدم 25 ألف والتقسيط على 10 سنوات.. الإسكان: توفير وحدات سكنية جاهزة وكاملة التشطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل الإطاحة الدائمة لوحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز ذو الطبع الساحلي، بعد إقرار هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة عمرو الجزار.

وقال "خطاب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر أقره وزير الإسكان بحيث يكون هناك شقق متاحة شاغرة لأى شخص يريدها على مستوى المناطق الثلاثة، متابعًا: "في شقق متاحة لأي حد حابب يحجز وحدة سكنية يتوجه لجهاز المدينة اللي عايز فيها".

وأضاف، أن هذه الإتاحة تتضمن توفير وحدات متوفرة منفذه وجاهزة على الفرش والسكن، وستكون الوحدات متاحة لكل المتقدمين ولدينا وحدات جاهزة وكاملة للتشطيب، مؤكدًأ أن وزارة الإسكان تراعي بناء إسكان متنوع يناسب كل شرائح الدخل.

ولفت إلى أن لدينا مدينة رشيد الجديدة فى الطرح الجديد وهي مدينة ساحلية واعدة تخدم ما بين الإسكندرية والبحيرة، ومنصورة الجديدة ومدن الصعيد الواعدة في الظهير الصحراوي في قنا والمنيا قريبة من العمران القائمة وبها شبكات مرافقة، لافتًا إلى أن الوزارة تطرح وحدات قائمة بالفعل ولا يوجد استلام بعد 3 سنوات أو 5، لافتًا إلى أن المقدمات تبدأ من 25 ألف جنيه للإسكان المتميز و50 ألف جنيه لـ سكن مصر و100 ألف جنيه لوحدات جنة.

أوضح عمرو خطاب أن التقسيط لهذه الوحدات متاح من 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات، ولدينا وحدات كافية.