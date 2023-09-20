8 قتلى في كشمير الهندية في اشتباكات بين الجيش وانفصاليين

سقط ثمانية قتلى في الشطر الخاضع لإدارة نيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، في اشتباكات دارت بين وحدات هندية ومقاتلين انفصاليين.

واكد المسؤول في الشرطة الهندية فيجاي كومار للصحافيين إنّ الاشتباكات اندلعت الأربعاء الفائت في أعقاب كمين أسفر عن مقتل ثلاثة هنود، هم عسكريان وشرطي، أثناء تسييرهم دورية في منطقة حرجية في جنوب كشمير.

وأعقب الكمين تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والقوات الهندية.

وبعيد أيام من الكمين، تمّ العثور على جثث ثلاثة عسكريين هنود آخرين كانوا قد فُقدوا خلال الاشتباك المسلّح.

وإثر الكمين، استعان الجيش الهندي بمروحيات وطائرات مسيّرة لمطاردة المهاجمين وشنّ غارات جوية على المنطقة الحرجية.

وأوضح كومار أنّ متمرّدين قتلا في الاشتباكات، أحدهما يدعى عُزير خان، وهو قيادي محلّي في جماعة "عسكر طيبة" الإسلامية ومقرّها في باكستان.

وأضاف "لقد عثرنا على جثة مقاتل ثان"، مؤكّداً أنّه تمّ تطهير المنطقة من المتمرّدين.