توقيف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي

أوقف عناصر الأمن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الإسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن". وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.

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