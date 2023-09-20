زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا>
واعلن المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09,14 (21,14 ت غ الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.
وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.
ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.
وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.
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