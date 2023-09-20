شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانتقادات الغربية.. الصين تتعهد بتعميق الاستثمار مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصين زيادة التواصل عبر الحدود مع روسيا وتعميق التعاون المتبادل في مجالات التجارة والاستثمار، في الوقت الذي تتعهد فيه الدولتان الحليفان بتوثيق العلاقات الاقتصادية رغم معارضة الغرب بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا العام الماضي.

وأجرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي محادثات حول التعاون الاقتصادي مع وزير التجارة الصيني في بكين يوم الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى موسكو لإجراء محادثات استراتيجية، أدت إلى تأكيد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين الشهر المقبل.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو خلال محادثات بكين، إن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الروسي يزداد عمقًا وصلابة في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، وفقا لبيان صادر عن وزارته.

عقوبات غربية ضد روسيا

مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني وخضوع روسيا لعقوبات غربية، اعتمدت موسكو على حليفتها بكين للحصول على الدعم الاقتصادي، مستفيدة من الطلب الصيني على النفط والغاز وكذلك الحبوب.

ورفضت بكين الانتقادات الغربية لشراكتها المتنامية مع موسكو في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا، وتصر على أن العلاقات لا تنتهك الأعراف الدولية، وأن الصين لديها حق التعاون مع أي دولة تختارها.