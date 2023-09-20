حدث ليلاً| أول تحرك ضد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وتوقعات بصعود الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شروط الطرح الدائم لشقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز وخطوات الحجز

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة بمدن رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

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"اللي يلاقي مكتبة رفعت الأسعار يبلغ عنها".. غرفة الطباعة: الكتب الخارجية ارتفعت أسعارها 35% فقط

علق أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف على شكاوى الاهالي والاسر من رفع أسعار الكتب الخارجية في بعض المكتبات.

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وزير الخارجية يشارك في غداء عمل يستضيفه المستشار الألماني

شارك السيد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ في غداء عمل يستضيفه المستشار الألماني "أولاف شولتس"، بمشاركة قادة دول لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وعدد من الدول الإفريقية الفاعلة، بهدف تبادل الرؤى حول إصلاح الحوكمة العالمية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المُستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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زيلينسكي: بعض الدول الأوروبية تساعد روسيا على تجاوز العقوبات سرا

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو باستخدام الغذاء والطاقة سلاحا، مشددا على أنه "لا يحق" لروسيا حيازة أسلحة نووية.

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انتهاء مرحلة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية بالتنسيق الحكومي

انتهى موقع للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من تسجيل الرغبات للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر.

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تنسيق الأزهر 2024.. بدء التحويلات للمستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين

فتحت جامعة الأزهر، قبل قليل، باب التحويل الإلكتروني للطلاب المستجدين بين كليات القاهرة والأقاليم، وتسجيل الرغبات بالنسبة للمتخلفين، وحتى مساء الجمعة المقبلة.

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البرلمان التونسي يعلن مساندته قرار رفض دخول نواب أوروبيين للبلاد

قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء، إن الوفد الأوروبي الذي منعته السلطات التونسية من دخول البلاد، لم يتصل بالبرلمان.

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رئيس شعبة الذهب: أتوقع ارتفاع الأسعار نهاية العام

قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنه شهدنا اليوم ارتفاع على مستوى السعر العالمى للذهب، وصل 1937 جنيه بالتالي نتج عن ذلك ارتفع سعر الذهب محليًا.

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رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو

قال إبراهيم الامبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن هناك شروط للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، ولا بد من تعديل التشريع الضريبي على الشراء، إضافة إلى إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية".

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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 11 آخرون بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، مساء اليوم، الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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