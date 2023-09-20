شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لجائزة الدولة للمبدع الصغير.. اعرف التفاصيل في القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نص القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، على أن "تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

- الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

- رئيس دار الأوبرا المصرية.

- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

- مستشار من مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتي المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا امين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادي.

تختص اللجنة العليا بما يأتي:

- تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة، وميعاد التقدم لها.

- وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها، وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها.

- وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص.

- النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.

- إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة.

تجتمع اللجنة العليا بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.