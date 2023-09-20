انقطاع الانترنت في الخيام ومرجعيون والجوار والأهالي يناشدون المعنيين

شكا أهالي بلدات الخيام والقليعة وجديدة مرجعيون والجوار، من انقطاع الانترنت في المنطقة منذ يومين، مما أثر سلباً على الأعمال التجارية والتواصل بين المواطنين .

وتمنى الأهالي على "المسؤولين والمعنيين الاسراع في حل هذه المشكلة وتزويد السنترالات بمادة المازوت لتسيير اعمال المواطنين".